"Le radici che non ho", ad Avellino la prima presentazione del romanzo

Parte da Avellino il tour di presentazione di "Le radici che non ho", il nuovo romanzo pubblicato da Bertoni Editore e scritto da Elisabetta Mazzeo a partire dalla storia vera di Mariana Di Grezia. Il libro, in uscita il 12 giugno nelle librerie italiane, affronta temi profondi come l'adozione, la ricerca delle proprie origini, l'identità e la ricostruzione di sé.
Il primo appuntamento è in programma domenica 14 giugno alle ore 18 all'Hotel de la Ville di Avellino, una tappa dal forte valore simbolico. È infatti nella città irpina che Mariana, nata a Sofia e adottata in Italia all'età di quattro anni dopo aver trascorso l'infanzia in un orfanotrofio bulgaro, ha trovato una nuova famiglia e costruito il proprio percorso di vita.
Attraverso una narrazione intensa e autentica, il romanzo ripercorre il viaggio umano della protagonista, tra il peso dell'abbandono, il difficile inserimento in una nuova realtà e il bisogno di comprendere le proprie radici. Un racconto di dolore e rinascita che culmina, vent'anni dopo, con il ritorno in Bulgaria alla ricerca delle risposte rimaste in sospeso.
Dopo Avellino, il tour proseguirà il 15 giugno a Roma e il 4 settembre a Zurigo, portando ai lettori una storia che parla di appartenenza, memoria e coraggio. Una testimonianza capace di dare voce a chi, almeno una volta nella vita, si è sentito senza radici e ha dovuto imparare a costruirle da sé.