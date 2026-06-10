Nasce il Forum giovani, il sindaco: un'importante pagina di democrazia Nei prossimi giorni il Forum si riunirà per eleggere all’elezione del coordinatore

In 188 si sono presentati alle urne per eleggere il nuovo Forum dei Giovani di Monteforte Irpino. Una grande giornata di democrazia partecipata e partecipazione attiva, quella di ieri, per il comune della provincia di Avellino. Nove i consiglieri eletti, ovvero: Matteo Ercolino (96 voti), Teresa Vallese (92), Michele Ruggiero (69), Alessia Autiero (51), Christian Gallo (44), Michele Sarnese (40), Alessandro Andreotti (39), Francesco Parchitelli (39), Antonio Russo (32).

Nei prossimi giorni il Forum, su convocazione del sindaco, si riunirà per eleggere all’elezione del coordinatore.

Un particolare augurio di buon lavoro giunge dal primo cittadino Fabio Siricio, il quale rivolge ai nuovi componenti dell’Assemblea l’invito a vivere questa esperienza con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, contribuendo con idee, proposte e iniziative alla crescita della comunità.

«Il Forum dei Giovani - afferma Siricio - rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e confronto, attraverso il quale le nuove generazioni possono essere protagoniste della vita pubblica e costruire insieme il futuro di Monteforte Irpino. La partecipazione di 188 elettori rappresenta un risultato significativo e motivo di grande soddisfazione per l'Amministrazione Comunale. Un segnale concreto dell'attenzione che i giovani di Monteforte Irpino riservano alla vita della comunità. L'auspicio è che questo percorso continui a rafforzarsi nel tempo, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani».