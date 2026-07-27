Pronto soccorso sovraffollato, 60 accessi in poche ore: caos al Moscati Avellino, lunedì nero per accessi al pronto soccorso del Moscati: attese e proteste

Pronto soccorso sovraffollato, caos al Moscati di Avellino. Lunedì nero nel presidio per l'assistenza in emergenza di contrada Amoretta, dove in poche ore sono stati registrati 60 accessi. Dieci i codici rossi e le attese, tra carenza di posti letto e accoglienza, sono estenuanti per pazienti e familiari. Arrivano anche da fuori provincia i pazienti e , complici le temperature sahariane, sono numerosi i codici azzurri legati a colpi di calore e malori. Ma non solo. Sul pronto soccorso pesa anche il piano ferie dei sanitari alle prese con turnazioni e assenze per il periodo estivo.

Le ferie

I sanitari sono alle prese con l'ennesima giornata di caos accessi al pronto soccorso, in attesa del completamento dei lavori di realizzazione della nuova sala accoglienza- attesa e del nuovo triage. Una emergenza cronica quella registrata in particolari giorni e periodi dell'anno , come i giorni clou del periodo estivo.

Le ondate di calore

Funziona il piano ondate di calore messo a punto, che sta garantendo percorsi e assistenza ad hoc per le persone colpite da colpi di calore.

Il nuovo primario

Intanto è atteso dal primo agosto l'arrivo del nuovo primario del Pronto Soccorso, che dovrà guidare il reparto attraverso emergenze e nuovi assetti.