Pronto soccorso sovraffollato, 60 accessi in poche ore: caos al Moscati

Avellino, lunedì nero per accessi al pronto soccorso del Moscati: attese e proteste

pronto soccorso sovraffollato 60 accessi in poche ore caos al moscati
Avellino.  

Pronto soccorso sovraffollato, caos al Moscati di Avellino. Lunedì nero nel presidio per l'assistenza in emergenza di contrada Amoretta, dove in poche ore sono stati registrati 60 accessi. Dieci i codici rossi e le attese, tra carenza di posti letto e accoglienza, sono estenuanti per pazienti e familiari. Arrivano anche da fuori provincia i pazienti e , complici le temperature sahariane, sono numerosi i codici azzurri legati a colpi di calore e malori. Ma non solo. Sul pronto soccorso pesa anche il piano ferie dei sanitari alle prese con turnazioni e assenze per il periodo estivo.

Le ferie

I sanitari sono alle prese con l'ennesima giornata di caos accessi al pronto soccorso, in attesa del completamento dei lavori di realizzazione della nuova sala accoglienza- attesa e del nuovo triage. Una emergenza cronica quella registrata in particolari giorni e periodi dell'anno , come i giorni clou del periodo estivo.

Le ondate di calore

Funziona il piano ondate di calore messo a punto, che sta garantendo percorsi e assistenza ad hoc per le persone colpite da colpi di calore. 

Il nuovo primario

Intanto è atteso dal primo agosto l'arrivo del nuovo primario del Pronto Soccorso, che dovrà guidare il reparto attraverso emergenze e nuovi assetti. 

Ultime Notizie