Ariano: disagi in contrada San Felice: "Ecco il nostro calvario quotidiano" L'appello di una famiglia

"Negli ultimi cinque anni abbiamo atteso invano un intervento da parte degli ex amministratori e relativi uffici comunali. Non si è visto mai nessuno. Come se la nostra strada non fosse di nessuno. Ora ci auguriamo che con la nuova amministrazione qualcosa cambi e qualcuno venga a rendersi conto in che condizioni viviamo".

L'appello rivolto al sindaco Mario Ferrante e all'amministrazione comunale, arriva da contrada San Felice.

"Tutti fanno finta di non conoscere questa stradina, già interessata nel corso degli anni da frane, dissesti, rami sporgenti, caduta alberi e chi più ne ha più ne metta.. Le nostre auto subiscono continuamente danni. Non sappiamo davvero più a chi rivolgerci".

La foto allegata all'articolo fa riferimento al violento temporale della notte che ha arrecato danni in molte zone. Ma qui a prescindere dal maltempo, il problema persiste da tempo e va affrontato e risolto una buona volta.