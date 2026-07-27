Stadio Partenio, fumata bianca in Regione: "Ok da Fico per la ricostruzione" Il sindaco di Avellino ha incontrato il presidente della Regione Campania. Sul tavolo i dossier

Via libera a palazzo Santa Lucia per la ricostruzione dello Stadio Partenio Lombardi di Avellino. Si è da poco concluso il vertice in Regione Campania, tra il sindaco di Avellino, Nello Pizza, e il Governatore Roberto Fico per l'analisi del caso stadio, piscina edilizia popolare e trasporti. Primo incontro ufficiale tra il neosindaco del capoluogo irpino e il numero uno dell'assise di palazzo Santa Lucia dal bilancio positivo, assicura Pizza.

Lo Stadio, il progetto

"L'incontro con il presidente Fico oggi è stato molto positivo da parte nostra - spiega il sindaco Pizza -, la valutazione è assolutamente positiva perché sulla ipotesi di ricostruzione dello stadio c'è stata ampia disponibilità. Sostanzialmente ci ha chiesto di presentare un progetto che abbia determinati requisiti, quali quelli dell'ecosostenibilità in particolare, ma si è impegnato a trovare poi i fondi necessari per finanziare l'opera".

Il caso piscina comunale e i trasporti

"E per la piscina comunale, anche qui c'è stata una totale adesione e qui i tempi sarebbero anche più brevi, a detta del presidente, perché è entusiasta della ipotesi di ripristinare, di ridare alla comunità una piscina fruibile - spiega Pizza -. E altrettanto disponibile per quanto concerne la questione trasporti, con l'ipotesi suggerita dal dall'onorevole Petracca di ricorrere ai treni ibridi, che ci consentirebbero di collegarci con Benevento e quindi aprire il collegamento con l'alta velocità in anche in tempi molto brevi. Così come allo stesso modo si è dichiarato vicino alla nostra esigenza di trovare e reperire fondi per intervenire sull'edilizia popolare e su questo con progetti di recupero di efficientamento energetico potremmo avere fondi sufficienti per poter intervenire - ha spiegato Pizza -".

Soddisfatto il capogruppo Pd dell'assise regionale, Maurizio Petracca

"L'incontro è stato assolutamente positivo. Il il sindaco ha portato un dossier molto puntuale e dettagliato su tutti i temi principali che ci sono in in campo, in particolare sullo stadio c'è stata l'assoluta disponibilità del presidente Fico a trovare una forma di finanziamento a scavalco tra la programmazione in corso dei fondi comunitari e quella che parte dal 2028 - spieg Petracca -. Lo stesso sulla piscina comunale, in verità questa in tempi molto più celeri, probabilmente entro la fine dell'anno rispetto a un progetto presentato dal dal sindaco che per quanto riguarda invece la questione trasporti, quindi stazione di Avellino, nelle more del completamento dell'elettrificazione dell'Avellino Benevento Salerno, scaglionata in tempi istiche medie medio-lunghe si si è immaginato di fare un incontro con RFI a settembre alla presenza anche del vicepresidente Casillo per immaginare un programma di messa in esercizio di treni ibridi in maniera tale da coprire immediatamente il collegamento tra Avellino e Benevento e da agganciarci all'alta velocità. Questo credo sia un esempio virtuoso di un'amministrazione comunale che abbia un dialogo con con l'ente preposto ai finanziamenti e che per anni questo dialogo non c'è stato e probabilmente abbiamo pagato anche questi tempi che sono stati lunghi e morti in cui c'è stata assenza di proposta e di conseguenza assenza di progettazione". Ha concluso Petracca.