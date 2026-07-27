Fedez si ferma per motivi di salute: annullata anche la data di Avellino Ad annunciarlo è lo stesso rapper con un lungo messaggio pubblicato sui social

Salta la data di Fedez in programma il prossimo 16 agosto ad Avellino. Ad annunciarlo è lo stesso rapper con un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale racconta di aver affrontato un nuovo ricovero e di dover sospendere i propri impegni per motivi di salute, seguendo le indicazioni dei medici.

L'artista, atteso in piazza per uno degli appuntamenti dell'estate avellinese organizzati dal Comune di Avellino, spiega di essere tornato a casa dopo giorni difficili. "Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire", scrive nel post.

Fedez racconta di aver vissuto momenti di grande paura, soprattutto pensando ai figli. "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto: 'Fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò". E aggiunge: "Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere".

Parole che confermano lo stop agli impegni pubblici, compreso il live previsto ad Avellino il 16 agosto, che non potrà quindi svolgersi come programmato.

Il comunicato ufficiale

A seguito delle condizioni di salute dell’Artista, che richiedono un periodo di cure e recupero, si rende necessaria la sospensione dell’attività live di Fedez prevista nei mesi di agosto e settembre, per consentire all’artista di dedicarsi pienamente al percorso di recupero e alla tutela della salute.

La sospensione comporta l’annullamento dei DJ set in programma nel mese di agosto e del concerto CASA 360°, previsto per il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.