Carcere Ariano: "Verificare servizio linea telefonica per le videochiamate" L'appello dell'associazione "Sbarre di zucchero e del garante dei detenuti Carlo Mele"

L’associazione "Sbarre di zucchero", insieme al garante dei detenuti Carlo Mele, segnala le criticità riscontrate nel servizio della linea telefonica utilizzata per effettuare le videochiamate tra i detenuti della casa circondariale di Ariano Irpino "Pasquale Campanello" e i loro familiari.

"Secondo quanto riferito dai familiari dei detenuti il gestore attualmente in uso presenta frequenti problemi di copertura e stabilità della linea, causando interruzioni e difficoltà durante le comunicazioni. Una situazione che crea disagi ai detenuti, privandoli di un contatto sereno con i propri cari, e agli agenti della polizia penitenziaria che quotidianamente gestiscono il servizio".

L’associazione Sbarre di zucchero e il garante Carlo Mele chiedono pertanto un sopralluogo tecnico sulla linea telefonica impiegata per le videochiamate, affinché venga verificata l’effettiva qualità del servizio e valutata l’eventuale sostituzione del gestore con uno in grado di garantire una connessione più stabile ed efficiente.

La richiesta assume un’importanza ancora maggiore durante il periodo estivo, quando il sovraffollamento e le alte temperature aggravano le condizioni di vita all’interno dell’istituto penitenziario. In questo contesto, poter comunicare senza disservizi con i propri familiari rappresenta un supporto essenziale per il benessere psicologico delle persone detenute.

"L’auspicio è che le autorità competenti intervengano rapidamente per garantire un servizio efficiente, tutelando un diritto fondamentale come quello al mantenimento dei rapporti familiari e assicurando al contempo condizioni di lavoro più agevoli per il personale penitenziario".