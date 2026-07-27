La S.S. Lazio rende noto che l'amichevole contro l’Avellino, prevista per sabato 1° agosto alle ore 11:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.
Lazio-Avellino a porte chiuse: il comunicato del club capitolino
La sfida in programma il prossimo primo agosto si giocherà senza pubblico
Avellino.