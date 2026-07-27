Savignano Irpino e la grande devozione a Sant'Anna L'immancabile ritorno degli emigranti

"Oh potente Sant’Anna, custode della nostra amata Savignano, tu che hai avuto la grazia di essere la madre della Vergine Maria, ascolta la nostra fiduciosa preghiera. Poniamo umilmente sotto la tua protezione i nostri figli, i nostri nipoti e tutti i giovani della nostra comunità".

E' la preghiera di don Nicola Lanza, rivolta a Sant’Anna venerata a Savignano Irpino. Una giornata di fede e devozione particolarmente intensa e partecipata quella di ieri. C'è chi come ogni anno è venuto da fuori per questa ricorrenza particolarmente sentita soprattutto dagli emigranti.

Tragitto della processione dimezzato a causa della pioggia che per ben due volte ha fermato il cammino e alla fine la venerazione in chiesa.

"Tu che hai conosciuto le gioie e le preoccupazioni della vita di ogni giorno, guarda con amore le nostre famiglie e proteggile da ogni male e pericolo del corpo e dello spirito.

Tu che sei potentissima avvocata nelle situazioni difficili, ottienici da Dio Onnipotente la grazia di cui abbiamo tanto bisogno (esprimere la propria intenzione). Ci rivolgiamo a te con fede e con speranza: aiutaci e sorreggici nelle fatiche, accresci in noi la fede verso Dio, la comunione fra di noi e custodisci la serenità nel cuore degli anziani. Gloriosa Sant’Anna, che sei conforto degli afflitti, soccorri la nostra debolezza e dona al nostro cuore la pace".

Un plauso al comitato festa Sant'Anna per il prezioso lavoro svolto. Festeggiamenti che non si sono affatto conclusi a Savignano Irpino. Questa sera alle 22.00 lo spettacolo di Gigi Soriani e domani in piazza Umberto I Angelone show e l'attesissima esibizione di Gigione.