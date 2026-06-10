PneumoIrpinia: malattie respiratorie croniche, diagnosi precoce e nuove terapie Si terrà il 12 e 13 giugno, presso l’Hotel Bel Sito di Manocalzati

Due giornate di approfondimento scientifico dedicate alle più recenti innovazioni nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie respiratorie. Si terrà il 12 e 13 giugno, presso l’Hotel Bel Sito di Manocalzati, la seconda edizione di PneumoIrpinia, il congresso promosso dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati e coordinato dalla responsabile scientifica Annamaria Romano, Direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia.

«Le malattie respiratorie croniche – spiega proprio Romano - rappresentano oggi una delle principali problematiche di salute pubblica. L’invecchiamento della popolazione, il fumo di sigaretta e l’inquinamento atmosferico contribuiscono infatti all’aumento di patologie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e l’asma bronchiale, condizioni che richiedono diagnosi sempre più tempestive e percorsi terapeutici personalizzati. Proprio la diagnosi precoce e la prevenzione saranno tra i temi centrali del congresso».

I lavori si apriranno venerdì 12 giugno, alle ore 9 con i saluti istituzionali del Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, del Direttore sanitario, Aristide Tortora, del Direttore amministrativo Ida Ferraro, del direttore del Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica, Maria Amitrano, e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto.

Seguiranno le sessioni dedicate alla Bpco e all’asma bronchiale, con focus sulle più recenti evidenze scientifiche, sulle terapie biologiche e sui nuovi approcci terapeutici orientati alle caratteristiche specifiche di ciascun paziente. Particolare attenzione sarà riservata anche al rapporto tra ospedale e territorio. Nel corso della prima giornata saranno approfonditi i temi della presa in carico del paziente respiratorio complesso, della continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera, della riabilitazione respiratoria e del trattamento delle apnee ostruttive del sonno.

Una sessione introdotta dal Direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte, offrirà l’occasione per riflettere sui modelli organizzativi più efficaci per garantire cure integrate e percorsi assistenziali condivisi.

La seconda giornata sarà invece dedicata agli aggiornamenti sul tumore toracico, con approfondimenti sulle nuove metodiche diagnostiche, sulla stadiazione, sulla chirurgia, sulle terapie personalizzate e sulle prospettive offerte dall’endoscopia respiratoria. A presiedere la sessione sarà Cesare Gridelli, tra i principali esperti italiani nel campo del tumore del polmone.

Spazio, infine, ad altre patologie di crescente interesse clinico, tra cui la fibrosi polmonare, le bronchiectasie, i versamenti pleurici e le infezioni respiratorie, con l’obiettivo di offrire ai professionisti sanitari un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle più recenti acquisizioni della disciplina.