Elezioni comunali a Monteforte Irpino, il Tar annulla il voto in due sezioni La giunta sta valutando eventuale ricorso al Consiglio di Stato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto parzialmente i ricorsi presentati contro l’esito delle elezioni comunali di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025, disponendo l’annullamento delle operazioni elettorali svolte nelle sezioni numero 1 e numero 7.

I giudici amministrativi hanno riunito i due ricorsi presentati da Paolo De Falco e Martino Santulli, entrambi finalizzati a contestare la proclamazione del sindaco Fabio Siricio e la validità delle operazioni di voto in diverse sezioni del comune irpino.

Nel dispositivo di sentenza, emesso al termine dell’udienza pubblica del 10 giugno 2026, il Tar ha stabilito:

la riunione del ricorso n. 2091/2025 al ricorso n. 2087/2025;

l’accoglimento parziale di entrambi i ricorsi e dei relativi motivi aggiunti;

l’annullamento delle operazioni elettorali effettuate nella sezione n. 1 e nella sezione n. 7;

la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il collegio, presieduto da Salvatore Mezzacapo con relatore Antonio Andolfi, ha inoltre disposto l’immediata trasmissione del dispositivo al sindaco di Monteforte Irpino e al prefetto di Avellino.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note successivamente, ma il provvedimento apre ora la strada alla ripetizione delle operazioni di voto nelle due sezioni interessate, passaggio che potrebbe incidere in maniera determinante sull’esito finale della competizione elettorale.