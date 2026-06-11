Mercogliano: inaugurato "Desteenazione - Desideri in Azione" Iniziativa promossa dal Consorzio per il Welfare Integrato ATS A02 per l'inclusione sociale

È stato inaugurato al nuovo spazio multifunzionale di "Desteenazione - Desideri in Azione" al Centro Polifunzionale Virgilio Barbieri di Mercogliano. "L’iniziativa è promossa dal Consorzio per il Welfare Integrato ATS A02 nell'ambito delle attività dedicate all'inclusione sociale, alla partecipazione e alla crescita delle comunità locali": si legge nella nota diffusa. Benedizione da parte dell'Abate del Santuario di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia. "È un progetto importante per il mondo adolescenziale, un punto di incontro dove potranno essere recuperati anche tanti adolescenti in difficoltà": ha spiegato il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. "È un progetto sperimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e prevede uno spazio per gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni e dai 18 ai 21 anni. Cerchiamo di intervenire in quelle circostanze dove c'è necessità di accompagnare i giovani al loro sviluppo. Si tratta di giovani che sono a rischio di esclusione sociale": ha aggiunto Flaviano Di Grezia, referente del progetto.

Il comunicato

Desteenazione - Desideri in Azione rappresenta un importante investimento sul territorio e nasce con l'obiettivo di offrire un luogo aperto, innovativo e accogliente, destinato ad attività educative, laboratoriali, formative e di aggregazione rivolte a cittadini, famiglie e giovani. La mattinata ha preso il via con i saluti istituzionali del Sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio, del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ATS A02 Carmine De Fazio e della Presidente del Consiglio di Amministrazione ATS A02 Lucia Pescatore. Sono intervenuti anche Francesca Ciora, Responsabile del Procedimento, Michele Leo, Direttore ATS A02, Paola Bilotto, Coordinatore Strategico Programmatico, Carmela Ruggiero e Antonella Tomasetta, Coordinatrici Tecniche del progetto. Anche gli interventi dei sindaci dei Comuni dell'ATS A02: Pasquale De Santis (Contrada), Antonio Olivieri (Forino), Fabio Siricio (Monteforte Irpino), Luigi Marciano (Ospedaletto d'Alpinolo) e Ivo Capone (Summonte). Hanno portato il proprio contributo Marisa Lena, Responsabile dell'Area Tecnica Sociale ATS A02, insieme ai dirigenti scolastici Alessandra Tarantino (ICS Mercogliano), Pietro Caterini (ISIS "F. De Sanctis - O. D'Agostino - A. Amatucci"), Filomena Colella (ICS Monteforte Irpino) e Antonella De Donno (ICS Serino).

Sono stati, inoltre, invitati il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci, il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il Questore Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Angelo Zito, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Erre, il Direttore Generale dell'ASL Avellino Maria Concetta Conte, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale Fiorella Pagliuca, l'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e l'Onorevole Gianfranco Rotondi. Dopo gli interventi istituzionali c'è stato il taglio del nastro, la visita degli spazi e l'apertura dei laboratori. Seguirà la presentazione ufficiale del progetto Desteenazione, che illustrerà obiettivi, attività e prospettive di uno spazio pensato per promuovere inclusione, benessere e partecipazione attiva.L'evento sarà moderato dal dottor Flaviano Di Grezia, referente del progetto".