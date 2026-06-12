Successo per la visita dell’ITT "Guido Dorso" al biodigestore L'iniziativa ha coinvolto gli studenti del "Guido Dorso"

EDV Gestioni, realtà irpina attiva nel settore della gestione dei rifiuti organici e parte del Gruppo De Vizia, si conferma tra le eccellenze nazionali del comparto e rinnova il proprio impegno verso la formazione tecnica e ambientale delle nuove generazioni. Lo scorso 25 maggio, l'azienda ha ospitato gli studenti dell’ITT “Guido Dorso” di Avellino per un’importante e concreta esperienza formativa sul campo.

La classe 5AEN, qualificatasi alla Call for Ideas promossa da Confindustria Avellino nell’ambito del progetto Io Comprensivo – iniziativa sostenuta con forza anche dal presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia – ha partecipato a una visita didattica guidata presso il moderno impianto di biodigestione anaerobica di Codroipo (Udine), realizzato e gestito proprio da EDV Gestioni.

Gli studenti si erano distinti nell’ambito del progetto “Io Comprensivo” presentando l’idea progettuale “BATTERIOPLASTICHE – Come i rifiuti organici possono trasformarsi in una risorsa industriale di grande valore”.

L’impianto di Codroipo rappresenta uno dei modelli più avanzati in Italia: serve un bacino di oltre 200.000 abitanti, produce energia elettrica per più di 5.000 famiglie e genera compost di alta qualità, grazie a un ciclo quasi completamente chiuso e privo di impatti odorigeni. Un esempio concreto di come tecnologia, sostenibilità ambientale e sviluppo possano integrarsi in modo virtuoso.

L’iniziativa ha offerto agli studenti l’opportunità di osservare da vicino i processi chimici e biologici di trattamento dei rifiuti, la produzione di energia rinnovabile e le tecnologie ambientali più moderne, creando un collegamento diretto e prezioso tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro. La dirigenza scolastica, i docenti e gli studenti dell’ITT “Guido Dorso” hanno espresso forte riconoscenza e profonda gratitudine nei confronti del Gruppo De Vizia per l’alto valore formativo dell’esperienza e per l’enorme opportunità offerta ai giovani studenti di toccare con mano il futuro della green economy e di ricevere un forte stimolo per i loro percorsi professionali futuri.

Il Gruppo De Vizia, da sempre profondamente radicato nel territorio irpino, conferma anche attraverso il successo di questa esperienza la propria volontà di sostenere la crescita dei talenti locali, offrendo occasioni reali di orientamento, crescita e conoscenza del contesto professionale in coerenza con le aspirazioni delle nuove generazioni.