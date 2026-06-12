Provincia Avellino: Definita anche la composizione delle commissioni consiliari Il presidente Picone: "Nei prossimi giorni procederemo con l’attribuzione delle ulteriori deleghe"

Prosegue senza sosta il lavoro del presidente della Provincia, Fausto Picone, insediatosi lo scorso lunedì a Palazzo Caracciolo.

Il presidente ha provveduto alla firma di alcuni decreti per l'organizzazione della struttura politica dell'Ente. Nel ruolo di vicepresidente è stato designato il consigliere provinciale, Marcantonio Spera. Ne abbiamo dato notizia già ieri in anteprima, in questo articolo.

Al consigliere Marino Sarno sono state attribuite le deleghe alla Viabilità Ambito Sud, Edilizia scolastica della città capoluogo, Istruzione-dimensionamento scolastico e pianificazione dell'offerta formativa, turismo delle radici ed eco smart borghi per l'area vasta di Avellino, Contenzioso. Definita anche la composizione delle commissioni consiliari.

Della I Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Tecnica, fanno parte Mauro Piccolo, Giuseppe Graziano, Marino Sarno, Luigi D'Angelis ed Enrico Montanaro.

I membri della II Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Amministrativa, sono Umberto Iovino, Rossella Favorito, Domenico Landi, Katia Renzulli, Marcantonio Spera e Carmela Gonnella.

“Nei prossimi giorni - dichiara il presidente Picone - provvederemo ad assegnare le ulteriori deleghe ai consiglieri provinciali, in linea con quanto sosteniamo da tempo: il nostro sarà un lavoro corale, perché siamo convinti che solo attraverso la collaborazione riusciremo a dare risposte alle comunità”.