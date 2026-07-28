Dieci anni fa ci lasciava Giovanni Maraia: ecco un video inedito Un viaggio tra le stanze di casa e gli oggetti piu significativi del politico, professore e uomo

Esattamente 10 anni fa veniva a mancare Giovanni Maraia. Fu un giorno tristissimo per Ariano. Ecco il servizio di Otto Channel Tv il giorno della sua scomparsa.

Con il figlio Generoso, abbiamo provato in un viaggio tra le stanze di casa e gli oggetti piu significativi, a far rivivere non solo il politico e il professore Maraia ma l'uomo Giovanni, con i suoi affetti e le sue passioni. Clicca qui per vedere il video integrale.

Impossibile sintetizzare, in una breve chiacchierata, tutta l'attività politica e tutte le personalità che lo hanno affiancato nella sua lunga militanza comunista.

È stato molto semplice, d'altro lato, registrare un'unica sequenza durante la quale, in modo spontaneo, aspetti privati e pubblici si sono amalgamati restituendo un profilo inedito del professore Maraia.

La coppola l'Ipad, l'olio e il paesaggio irpino, la famiglia e i nipoti. Un viaggio dedicato proprio a loro: a Giovanni, Raffaele e Vittoria Maraia. Un viaggio emozionante dal salone dei ricorda che affaccia all'incantevole Dormiente del Sannio...