Passeggiata urbana alla riscoperta dei luoghi della memoria: grazie Ariano Storie, voci e tradizioni del territorio...

"Un viaggio nella memoria, tra racconti, volti, emozioni e ricordi condivisi. Vedere così tante persone camminare insieme, ascoltare, sorridere e riscoprire un pezzo della nostra storia è stata la conferma che il patrimonio più prezioso di Ariano è la sua comunità".

L'iniziativa porta la firma della Pro Loco "I Normanni", in collaborazione con gli Amici del Museo Aps Ets, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino.

"Desideriamo dire grazie. Grazie a tutti i partecipanti che, con la loro presenza, la loro curiosità e il loro entusiasmo, hanno reso speciale la prima tappa di "Ti racconto...".

Un grazie speciale a Teresa e Gabriele, che con generosità hanno condiviso i loro ricordi e i loro racconti, permettendoci di scoprire Lu Sauco attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto e continua a custodirne l'anima.

Il nostro viaggio è iniziato dal Museo Diocesano, dove il racconto ha preso vita grazie a Raffaele Masiello che con competenza, passione e instancabile dedizione ci ha guidati alla scoperta del patrimonio storico e culturale di Ariano, aiutandoci a conoscere e apprezzare sempre di più la nostra città.

Un sentito grazie a Barbara Maraio, donna di arte e cultura, che con la sua sensibilità e la sua profonda conoscenza delle nostre tradizioni ci ha accompagnato alla scoperta dell'anima più autentica della nostra comunità.

Un ringraziamento speciale a Silvio Grasso, presidente degli Amici del Museo di Ariano Irpino Aps Ets, che con la sua generosità, la sua professionalità e il suo amore per la nostra terra riesce ogni giorno a trasmettere il valore della nostra storia e del nostro patrimonio culturale.

Un sentito ringraziamento a Emilio Chianca, che con il suo sapere e la sua disponibilità arricchisce ogni nostro percorso, offrendo preziosi spunti di riflessione per conoscere sempre meglio la storia, le tradizioni e l'identità del nostro territorio.

Un grazie di cuore all'azienda Contedoro - Olio Lo Conte che ha scelto di condividere con noi non solo un prodotto d'eccellenza, ma una storia di famiglia che si intreccia con quella del nostro territorio. Attraverso le quattro bottiglie Alf, Lui, Ang e Gio abbiamo scoperto come ogni olio racconti una personalità diversa, ma tutti custodiscano la stessa radice: l'amore per l'Irpinia, per i suoi ulivi e per una tradizione che si tramanda da quattro generazioni.

Grazie a Spazio di Comunità “Tutti Tutti Tutti” per la disponibilità, agli Amici del Museo di Ariano Irpino Aps Ets che con passione e impegno hanno reso possibile questa iniziativa e al Comune di Ariano Irpino Irpino per il patrocinio.

Infine, grazie a tutti coloro che, con il loro contributo, grande o piccolo, hanno reso questa esperienza un momento di autentica condivisione.

Questo è solo l'inizio. Perché ogni quartiere custodisce una storia, ogni storia merita di essere raccontata e ogni voce contribuisce a mantenere viva l'identità della nostra città. Ci vediamo alla prossima tappa di "Ti racconto..."

