Quindici: Scafuro e Scibelli aderiscono a Futuro Nazionale Nasce una nuova presenza del partito in consiglio

In occasione del consiglio comunale in programma domani, martedì 28 luglio, sarà ufficializzato lo scioglimento del gruppo consiliare di minoranza del Comune di Quindici.

Il consigliere Francesco Santaniello, con il quale permane un ottimo rapporto personale e politico, proseguirà il proprio mandato come consigliere indipendente, secondo quanto già comunicato dallo stesso.

I consiglieri Guerino Scafuro e Carmine Scibelli, quest' ultimo già candidato sindaco nelle scorse consultazioni, continueranno invece la loro esperienza amministrativa aderendo a Futuro Nazionale, il partito guidato dal Generale Roberto Vannacci.

«Ci batteremo affinché la politica torni ad essere vicina ai nostri territori e ai cittadini, ascoltandone le esigenze e trasformandole in azioni concrete», dichiara Carmine Scibelli.

Grande soddisfazione è stata espressa da Sabino Morano, componente dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale:

«L'adesione dei consiglieri Scafuro e Scibelli rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del nostro partito. Futuro Nazionale continua a rafforzarsi giorno dopo giorno grazie all'ingresso di amministratori, professionisti e cittadini che condividono il nostro progetto politico. Tanta energia nuova, tanto entusiasmo e una grande voglia di lavorare per restituire ai territori il ruolo che meritano. Rivolgo ai nuovi aderenti il mio più caloroso benvenuto e l'augurio di buon lavoro.»

Con questo ingresso, Futuro Nazionale consolida ulteriormente la propria presenza nelle istituzioni locali della provincia di Avellino, confermando un percorso di costante radicamento sul territorio.