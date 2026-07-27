"Pizza fa bene a chiedere risposte a Fico, ma finora non è arrivato nulla" Lo afferma il deputato Giampiero Zinzi

"Il sindaco di Avellino Nello Pizza fa bene a rappresentare al presidente della Regione Roberto Fico le esigenze della città.

È il suo dovere istituzionale. Quello che sorprende è che riponga così tante aspettative in un presidente che, da quando si è insediato alla guida della Regione Campania, al di là di qualche foto e incontro di circostanza, non ha ancora avviato un solo investimento strategico riconducibile alla sua amministrazione."

"Mi auguro sinceramente che Fico possa finalmente dare ad Avellino le risposte che il sindaco è andato a chiedere.

Sarebbe una buona notizia per la città e per l'Irpinia. Ma, ad oggi, i fatti raccontano altro: al di là degli annunci, non si vede ancora una scelta concreta della sua Giunta capace di imprimere una svolta allo sviluppo delle aree interne e della Campania".

"La realtà è che gli unici investimenti già programmati e finanziati, destinati a cambiare davvero il volto della nostra regione, delle aree metropolitane e costiere, così come delle zone interne, sono quelli messi in campo dal Governo Meloni e, soprattutto, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che per la Campania ha sbloccato cantieri e avviato opere per oltre 26 miliardi di euro. Risorse senza precedenti che stanno trasformando la mobilità e le infrastrutture della nostra regione".

"Per questo comprendo le aspettative del sindaco Pizza, ma credo che debba misurarsi con una realtà evidente: finora dalla Regione non sono arrivati i segnali che cittadini e amministratori locali si aspettavano. I campani, come gli avellinesi e gli irpini, non hanno bisogno di nuove promesse. Hanno bisogno di opere, investimenti e risultati concreti".

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine del congresso provinciale del partito ad Avellino dove sono stati eletti Maria Sabina Galasso come nuovo segretario provinciale e il sindaco Ciro Aquino come Presidente provinciale.