Lavori in centro ad Ariano: primi stalli di sosta in piazza plebiscito Da stamane sono ripresi gli interventi di segnaletica orizzontale

Dodici panchine rivestite in ceramica da posizionare in alcune aree già stabilite del centro che scoraggeranno la sosta selvaggia, fase di stuccatura e sigillatura quasi ultimata di piazza plebiscito e prima area parcheggi disegnata con posti per portatori di handicap e organi di polizia e soccorso.

Da stamane sono ripresi gli interventi di segnaletica orizzontale in centro, laddove manca o appare sbiadita.

Domani verrà completata piazza Mazzini (la sosta è vietata dalle 6.00 alle 18.00), per passare ad altre zone. Si confida così come avvenuto per via Lusi e Viale Tigli, sulla massima collaborazione.

In contemporanea proseguiranno gli interventi in tutte le piazze. Nell'area Lusi mancano ancora luci, sculture, fontanino, mentre in piazza plebiscito anche qui sotto i gradini, è previsto il rivestimento in ceramica, alcuni dei quali come accaduto stamane, giungeranno dai laboratori di Ercolano.

Da oggi è stata riaperta al traffico via D'Afflitto. In via tribunali, resta il problema delle fioriere, spostate continuamente dal solito furbetto, costringendo gli operari dell'area tecnica ad intervenire continuamente. Ma è un "gioco" di qualche incivile e prepotente che finirà molto presto...