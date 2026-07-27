Lavori in centro ad Ariano: primi stalli di sosta in piazza plebiscito

Dodici panchine rivestite in ceramica da posizionare in alcune aree già stabilite del centro che scoraggeranno la sosta selvaggia, fase di stuccatura e sigillatura quasi ultimata di piazza plebiscito e prima area parcheggi disegnata con posti per portatori di handicap e organi di polizia e soccorso.
Da stamane sono ripresi gli interventi di segnaletica orizzontale in centro, laddove manca o appare sbiadita.
Domani verrà completata piazza Mazzini (la sosta è vietata dalle 6.00 alle 18.00), per passare ad altre zone. Si confida così come avvenuto per via Lusi e Viale Tigli, sulla massima collaborazione.
In contemporanea proseguiranno gli interventi in tutte le piazze. Nell'area Lusi mancano ancora luci, sculture, fontanino, mentre in piazza plebiscito anche qui sotto i gradini, è previsto il rivestimento in ceramica, alcuni dei quali come accaduto stamane, giungeranno dai laboratori di Ercolano.
Da oggi è stata riaperta al traffico via D'Afflitto. In via tribunali, resta il problema delle fioriere, spostate continuamente dal solito furbetto, costringendo gli operari dell'area tecnica ad intervenire continuamente. Ma è un "gioco" di qualche incivile e prepotente che finirà molto presto...