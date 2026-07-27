La tradizionale alzata del pannetto e la devozione dei vigili del fuoco E' l'atto solenne che ha dato il via ai festeggiamenti in onore della Madonna Assunta ad Avellino

In occasione della festa di Sant'Anna, si è rinnovata ad Avellino la tradizionale e sentita cerimonia dell'alzata del pannetto, l'evento storico che dà ufficialmente il via ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna Assunta.

Alla presenza delle massime autorità civili e militari, e nel solco di una consolidata tradizione intrapresa ormai da qualche anno, il trasporto della preziosa effigie della Madonna è stato affidato al personale dell'associazione nazionale del corpo (sezione di Avellino), che ha operato in stretta collaborazione con il personale operativo del comando irpino.

Questa rinnovata sinergia tra i vigili del fuoco in servizio e i membri dell'associazione ha dimostrato, ancora una volta, il valore del prezioso lavoro svolto quotidianamente al fianco della comunità e della gente di Avellino, unendo lo spirito istituzionale alla profonda devozione del territorio.