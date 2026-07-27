Ariano: 60 anni di sacerdozio per don Costantino Pratola In festa la comunità di Santa Maria dei Martiri

Sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale per don Costantino Pratola. In festa la comunità di Santa Maria dei Martiri ad Ariano Irpino, luogo simbolo del religioso tanto amato dalla gente.

"La nostra comunità, grata al Signore per il dono del sacerdozio di don Costantino Pratola - afferma il parroco don Carmine Santoro - si stringe a lui, nella gioia per festeggiare il 60° anniversario di ordinazione sacerdotale.

E' questo un momento davvero importante per lodare il Signore per il dono del sacerdozio e per ringraziare di cuore don Costantino per aver risposto alla chiamata, aver annunciato e testimoniato la presenza del Signore in mezzo a noi per tutti questi anni. Vi aspetto per pregare, condividere l'eucarestia e vivere dei momenti di fraternità.

Ricco il programma della ricorrenza

Martedì 4 agosto 2026 ore 20.00 chiesa parrocchiale Santa Maria dei Martiri

Ore 20.00 Catechesi "Ti basta la mia grazia". Il sacerdote chiamato per servire, inviato per amare. Sarà presente il vescovo emerito di Pozzuoli e Ischia Gennaro Pascarella, già pastore della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

Giovedì 6 agosto chiesa parrocchiale Santa Maria dei Martiri

Ore 20.00 Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere. Il sacerdote una storia d'amore con Cristo, memoria, gratitudine, speranza.

Veglia vocazionale a cura del servizio diocesano per le vocazioni. Testimonianza di monsignor Costantino Pratola.

A questo incontro, sono particolarmente invitati i sacerdoti originari della comunità e coloro che negli anni sono stati collaboratori di don Costantino.

Sabato 8 agosto chiesa parrocchiale Santa Maria dei Martiri

Ore 18.30 "L'anima mia magnifica il Signore". Concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Costantino Pratola. Sarà presente il vescovo Sergio Melillo. A seguire momento di festa e convivialità nel piazzale della chiesa parrocchiale. In caso di maltempo, nei locali dell'oratorio.