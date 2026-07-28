Ariano: una petizione per onorare la memoria del maestro Giardino

La proposta formulata dal nipote Manuel

ariano una petizione per onorare la memoria del maestro giardino

La richiesta di Manuel Giardino

Ariano Irpino.  

Una petizione per la realizzazione di una statua commemorativa a Carmine Giardino. A formulare la richiesta all'amministrazione comunale è Manuel Giardino, nipote del compianto musicista e fotografo arianese venuto a mancare all'affetto di tutti il 3 dicembre 2025. La foto bellissima che lo ritrae sorridente e come sempre dinamico è del grande Marco Memoli.

"Attraverso la petizione, chiedo la realizzazione di una statua dedicata a Carmine Giardino noto come “Maestro” di musica e fotografia, quale segno concreto di riconoscimento, memoria e valorizzazione della nostra identità collettiva.

Il maestro Giardino ha rappresentato per la nostra comunità un esempio di valori: coraggio, cultura, solidarietà, innovazione, contribuendo in modo significativo a l’impatto sulla città e sulla comunità.

Ritengo che una statua pubblica:

• Onorerebbe adeguatamente il suo lascito.
• Rafforzerebbe il senso di appartenenza della comunità.
• Costituirebbe un elemento culturale e storico per le future generazioni.
• Potrebbe diventare un punto di riferimento artistico e simbolico per la città.

Propongo che l’opera venga collocata in villa comunale, spazio significativo per la sua storia e facilmente accessibile ai cittadini. Chiedo pertanto che l’amministrazione valuti positivamente questa proposta e avvii un percorso partecipato per la progettazione e la realizzazione dell’opera".

Ultime Notizie