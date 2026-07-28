Ariano: una petizione per onorare la memoria del maestro Giardino

Una petizione per la realizzazione di una statua commemorativa a Carmine Giardino. A formulare la richiesta all'amministrazione comunale è Manuel Giardino, nipote del compianto musicista e fotografo arianese venuto a mancare all'affetto di tutti il 3 dicembre 2025. La foto bellissima che lo ritrae sorridente e come sempre dinamico è del grande Marco Memoli.
"Attraverso la petizione, chiedo la realizzazione di una statua dedicata a Carmine Giardino noto come “Maestro” di musica e fotografia, quale segno concreto di riconoscimento, memoria e valorizzazione della nostra identità collettiva.
Il maestro Giardino ha rappresentato per la nostra comunità un esempio di valori: coraggio, cultura, solidarietà, innovazione, contribuendo in modo significativo a l’impatto sulla città e sulla comunità.
Ritengo che una statua pubblica:
• Onorerebbe adeguatamente il suo lascito.
• Rafforzerebbe il senso di appartenenza della comunità.
• Costituirebbe un elemento culturale e storico per le future generazioni.
• Potrebbe diventare un punto di riferimento artistico e simbolico per la città.
Propongo che l’opera venga collocata in villa comunale, spazio significativo per la sua storia e facilmente accessibile ai cittadini. Chiedo pertanto che l’amministrazione valuti positivamente questa proposta e avvii un percorso partecipato per la progettazione e la realizzazione dell’opera".