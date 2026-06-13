Avellino: sicurezza all’Autostazione, AIR Campania ringrazia la Polizia Acconcia a Pizza: "Ora chiudere via Fariello alle auto private"

«L’attività di controllo straordinario effettuata nelle ultime ore dalla Polizia di Stato rappresenta l’ennesima testimonianza dell’attenzione riservata da tempo all’Autostazione, luogo particolarmente sensibile».

L’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, ringrazia il Questore di Avellino, Pasquale Picone, e gli agenti per il costante lavoro svolto a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio e, in particolare, nell’area di via Fariello.

«La sinergia istituzionale è fondamentale per garantire sicurezza a utenti, lavoratori e cittadini che ogni giorno frequentano il terminal, oggi uno dei principali punti di aggregazione della città. L'investimento della giovane di 14 anni, alla quale rivolgo i miei auguri di pronta guarigione, e le numerose sanzioni elevate durante i controlli effettuati l'altra sera confermano – aggiunge il manager - che non è più rinviabile la realizzazione del progetto che prevede varchi automatizzati per i soli bus, inibendo l’ingresso ad auto e moto private».

«Mi auguro di incontrare al più presto il sindaco di Avellino, Nello Pizza, per definire gli ultimi passaggi amministrativi necessari a consentire l’avvio dei lavori previsti dal progetto del 2024 e ancora in attesa del completamento dell’iter amministrativo. Accanto alla efficace attività di controllo delle forze dell’ordine - conclude Acconcia - servono interventi strutturali per riportare ordine, sicurezza e decoro in un’area strategica per la città e il trasporto pubblico».