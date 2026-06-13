"Dedicato a te", il cuore grande della Curva Sud ricorda Angelo Galasso L'iniziativa dei Black Zone per ricordare il giovanissimo tifoso scomparso due anni fa

Seconda edizione del “Dedicato a te”, il memorial organizzato dalla Black Zone per ricordare Angelo Galasso ad Avellino. Da tamani ai Giardini dello Sport di Atripalda, l'evento tra sport e solidarietà per fare del ricordo impegno concreto per fare del bene. Un evento riuscito ed emozionante che ha visto tanti presenti, tra questi il sindaco Nello Pizza e l'assessore Ettore Iacovacci. Il cuore della Curva Sud si è ritrovato, tra storici referenti e nuovi rappresentanti dell'anima del tifo biancoverde, ha ricordato Angelo, impegnandosi nel sostegno di cause benefiche.

Il ricordo, il memorial

I Giardini dello Sport si sono trasformati nel villaggio del divertimento tra sport e iniziative. Stamane il ricordo di Angelo e l'omaggio alla memoria di un giovane tifoso amatissimo nella sua Curva Sud. "Quella che stiamo scrivendo oggi è una bella pagina e commovente del nostro tifo - ha detto il sindaco Pizza -. Angelo era un giovane amatissimo, il suo ricordo continua a vivere nel cuore di tanti ed è davvero commovente vivere insieme questo memorial". Enzo referente dei Black Zone racconta: quanto stiamo vivendo in questa giornata speciale dimostra che Angelo è ancora tra noi, nei nostri cuori, nelle nostre menti". Il cuore forte e fiero della Curva anche oggi ha battuto forte e ad un solo tempo. "Angelo sempre con noi", il coro tra gli applausi che ha accompagnato la consegna dei fiori alla madre di Angelo, in una mattinata di sport e impegno sociale.