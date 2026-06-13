"Dedicato a te", il cuore grande della Curva Sud ricorda Angelo Galasso

L'iniziativa dei Black Zone per ricordare il giovanissimo tifoso scomparso due anni fa

Seconda edizione di un memorial che ha visto riunita la Curva Sud e tanti amici del giovanissimi prematuramente scomparso nel 2024

Avellino.  

Seconda edizione del “Dedicato a te”, il memorial organizzato dalla Black Zone per ricordare Angelo Galasso ad Avellino. Da tamani ai Giardini dello Sport di Atripalda, l'evento tra sport e solidarietà per fare del ricordo impegno concreto per fare del bene. Un evento riuscito ed emozionante che ha visto tanti presenti, tra questi il sindaco Nello Pizza e l'assessore Ettore Iacovacci. Il cuore della Curva Sud si è ritrovato, tra storici referenti e nuovi rappresentanti dell'anima del tifo biancoverde, ha ricordato Angelo, impegnandosi nel sostegno di cause benefiche.

Il ricordo, il memorial

I Giardini dello Sport si sono trasformati nel villaggio del divertimento tra sport e iniziative. Stamane il ricordo di Angelo e l'omaggio alla memoria di un giovane tifoso amatissimo nella sua Curva Sud. "Quella che stiamo scrivendo oggi è una bella pagina e commovente del nostro tifo - ha detto il sindaco Pizza -. Angelo era un giovane amatissimo, il suo ricordo continua a vivere nel cuore di tanti ed è davvero commovente vivere insieme questo memorial". Enzo referente dei Black Zone racconta: quanto stiamo vivendo in questa giornata speciale dimostra che Angelo è ancora tra noi, nei nostri cuori, nelle nostre menti". Il cuore forte e fiero della Curva anche oggi ha battuto forte e ad un solo tempo. "Angelo sempre con noi", il coro tra gli applausi che ha accompagnato la consegna dei fiori alla madre di Angelo, in una mattinata di sport e impegno sociale. 

 

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