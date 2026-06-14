DonatoriNati: continua la missione di sensibilizzazione "Donare il sangue significa mettere insieme valori. Nel periodo estivo è ancora più importante"

DonatoriNati continua nella sua missione di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue rivolgendosi ai cittadini e dedicando particolare attenzione al mondo dei giovani. "Chi dona il sangue dona la vita": è questo il messaggio che da anni condividono i volontari di DonatoriNati, oltre quindicimila presenti su tutto il territorio nazionale affiancando quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. "Donare il sangue significa mettere insieme valori fondamentali come sicurezza, legalità, solidarietà e generosità. Durante il periodo estivo è ancora più importante ricordare a tutti quanto sia indispensabile questo gesto, perché le malattie e i pazienti non vanno in vacanza": ha affermato il presidente DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli.

"Raccolta straordinaria a bordo di un‘autoemoteca Avis"

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, si è tenuta questa mattina a Pianura, Napoli, una raccolta straordinaria di sangue a bordo di un‘autoemoteca Avis che ha visto la partecipazione di cittadini, volontari e donatori, confermando ancora una volta il forte spirito di solidarietà del territorio. L’invito rivolto a tutti, in questa giornata simbolica, è quello di fare della cultura del dono una scelta costante e consapevole, e non un gesto sporadico. Un appello alla donazione del sangue recepito ,nelle varie iniziative messe in campo dal presidente Tommaso Delli Paoli dalla società civile e dalle future generazioni. "Donare sangue significa offrire una concreta possibilità di vita a chi ne ha bisogno e contribuire al benessere dell’intera comunità": ha sottolineato Delli Paoli.