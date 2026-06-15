Giovani e lavoro nel Mezzogiorno, l'intergruppo parlamentare chiama un'esperta Prestigioso riconoscimento per la dott.ssa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno

Importante riconoscimento per la dott.ssa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno, nominata componente della XX Commissione Sviluppo Sud Giovani dell’Intergruppo Parlamentare per il Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori.

La nomina rappresenta un significativo attestato di stima e fiducia per il percorso professionale e l’impegno costantemente profuso sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, delle pari opportunità e della valorizzazione delle aree interne del Mezzogiorno. Un'attività che la dott.ssa Perfetto porta avanti da anni nei territori delle province di Avellino e Salerno e che recentemente ha trovato ulteriore riconoscimento con la nomina nella Commissione Pari Opportunità del Comune di Fisciano, città che ospita l’Università di Salerno e nella quale è attivamente impegnata in numerose iniziative sociali e culturali.

Le nuove proposte per la crescita del Sud

Attraverso questo nuovo incarico, la dott.ssa Perfetto contribuirà ai lavori della Commissione mettendo a disposizione le competenze maturate sul territorio e partecipando alla definizione di proposte e progettualità orientate alla crescita del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle politiche giovanili, all’inclusione sociale, alla parità di genere e alla valorizzazione delle comunità locali, soprattutto per dare loro opportunità lavorative.

«Accolgo questa nomina con grande emozione e senso di responsabilità – dichiara Giulia Perfetto. Si tratta di un'opportunità importante per continuare a lavorare sui temi che hanno sempre caratterizzato il mio impegno civile e professionale. Metterò a disposizione competenze, esperienza e passione per contribuire alla costruzione di opportunità concrete per i giovani, per le donne, per le persone con disabilità e per tutti coloro che vivono nelle aree interne del Sud».

Nel ringraziare Matteo Pinchera per il coinvolgimento, già componente della Commissione, il Presidente Nello Iervolino e tutti i componenti dell’Intergruppo Parlamentare per la fiducia accordata, Perfetto ha ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno a favore di uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile dei territori.

Patto tra istituzioni per il futuro dei giovani

«Solo attraverso il lavoro condiviso tra istituzioni, mondo accademico, associazioni e comunità locali possiamo costruire un futuro migliore per i nostri giovani, creando opportunità reali di crescita, occupazione e sviluppo nelle aree interne e nel Mezzogiorno. È da qui che passa il rilancio dei nostri territori e la possibilità di trattenere talenti e competenze che rappresentano una risorsa fondamentale per il Paese», conclude la dott.ssa Perfetto.

La XX Commissione Sviluppo Sud Giovani opera nell’ambito dell’Intergruppo Parlamentare per il Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori con l’obiettivo di promuovere iniziative e progettualità capaci di valorizzare le risorse umane e territoriali del Mezzogiorno, favorendo la crescita sociale, economica e occupazionale delle comunità locali.