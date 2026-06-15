Avellino: nuovo appuntamento con "I giovedì della lettura" all’Archivio di Stato L'appuntamento è per giovedì 18 giugno, alle ore 16:30

Giovedì 18 giugno prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “Pompei e gli strumenti chirurgici. La Casa del Chirurgo”, di Michele Di Gerio.

Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, dialogherà con l’autore.

Nella primavera del 1771, a Pompei, durante lo scavo di una ignota “domus”, vennero rinvenuti numerosi strumenti chirurgici. Pertanto, l’abitazione fu denominata “Casa del Chirurgo”. Il saggio di Michele Di Gerio è costituito dallo studio degli strumenti chirurgici recuperati e di altri che, forse, appartenevano all’abitazione, nonché da alcuni argomenti di natura diversa ma inerenti alle tematiche del libro. Per la realizzazione della monografia è stato necessario consultare: due inventari di Francesco La Vega del 1771, un inventario e un resoconto riportati nell’opera “Pompeianarum Antiquitatum Historia” e datati anch’essi 1771, produzioni di autori classici, monografie dei secoli XVI-XIX, sino ad altre più recenti, e ricerche di studiosi contemporanei.

L’autore, Michele Di Gerio, è laureato in Medicina Veterinaria e in Conservazione dei Beni Culturali, Indirizzo Archeologico. Conduce indagini sugli strumenti chirurgici rinvenuti a Ercolano e Pompei.

Ha effettuato studi di archeozoologia per il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per l’Institute of Archeology, University of Cologne, e per la Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokio, Komaba. Le sue ricerche sono state pubblicate da: «Rivista di Studi Pompeiani», «KuBA» (Rivista di archeologia delle Università di Colonia e Bonn) e da altre riviste scientifiche. Relatore a congressi e seminari, tiene lezioni universitarie. Oltre a quello che si presenterà il 18 giugno prossimo, ha pubblicato quattro saggi: “La pesca nel Mediterraneo antico. I popoli, le specie acquatiche e l’economia” (2016), “Il cane nell’arte pompeiana” (2017), “Archeologia e animali. La narrazione degli autori antichi” (2019), “La pinza chirurgica di Pompei. Medicina e studi” (2022).



