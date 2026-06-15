Al Circolo della Stampa la presentazione del libro di Tanzarella

"Don Peppino Diana. Un prete affamato di vita": il Circolo della stampa di Avellino si prepara ad ospitare, il 19 giugno alle 18, la presentazione del libro di Sergio Tanzarella.
All'iniziativa, organizzata dall'Associazione Nazionale Commissariato Militare - sempre particolarmente attiva sul territorio - parteciperanno diversi ospiti istituzionali e non solo.
Un evento significativo anche per approfondire la figura di don Peppe Diana, il parroco che pagò con la vita la ferma volontà di difendere la sua comunità e denunciare la prevaricazione della camorra.