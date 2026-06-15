Sharon torna a casa, Picarelli si stringe intorno alla famiglia Maccanico La veglia di preghiera per il ritorno della giovanissima morta in una frana in Nuova Zelanda

Sharon Maccanico sta per tornare a casa. Lo ha annunciato lo zio, Renato Maccanico, con un post pubblicato oggi sui social: tra qualche giorno la salma della quindicenne, morta in Nuova Zelanda lo scorso gennaio travolta da una frana insieme al fidanzato Max, farà rientro in Italia insieme ai genitori. Un ritorno a casa per a giovanissima, che è morta tragicamente e prematuramente in una drammatica calamità.

La comunità di Picarelli si stringe attorno alla famiglia Maccanico

Per accogliere Sharon e stringersi attorno alla famiglia, la comunità di Picarelli è già convocata: lunedì 22 giugno, alle ore 19:00, nella chiesa del Santissimo Salvatore si terrà un momento di preghiera collettiva.

Un messaggio di unità e solidarietà

"Vi invitiamo, anche questa volta, ad unirvi a noi tutti", ha scritto Maccanico nel suo messaggio, rivolto all'intera comunità che nei mesi scorsi aveva già dimostrato una partecipazione corale al dolore della famiglia.