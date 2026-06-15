Aree dismesse in Irpinia: in arrivo otto milioni di euro per 4 comuni, ecco dove Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i Piani di Sviluppo

"L'ammissione a finanziamento di quattro Comuni della provincia di Avellino nell'ambito del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i Piani di Sviluppo nelle aree dismesse o in disuso rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio irpino e conferma l'attenzione del Governo verso le aree interne". Lo dichiara, in una nota, il Commissario provinciale della Lega Avellino, Luigi Barone, commentando la graduatoria definitiva che vede finanziati i progetti dei Comuni di Altavilla Irpina, San Nicola Baronia, Andretta e Capriglia Irpina, per un importo complessivo superiore a 7,9 milioni di euro.

"Si tratta di risorse importanti che consentiranno di recuperare aree oggi inutilizzate, riqualificare spazi pubblici e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. È un risultato che premia la capacità progettuale delle amministrazioni locali e dimostra come, quando i Comuni lavorano con serietà e visione, le occasioni di finanziamento possano trasformarsi in opere concrete per i cittadini".

Per Barone "questi finanziamenti sono il segnale di una politica nazionale che guarda con attenzione ai territori più fragili, sostenendo percorsi di rigenerazione urbana e contrasto allo spopolamento. Le aree interne non chiedono assistenza, ma opportunità per valorizzare le proprie potenzialità e costruire futuro". "Rivolgo le mie congratulazioni ai sindaci, agli amministratori e ai tecnici dei Comuni beneficiari per il lavoro svolto.

L'auspicio è che queste risorse possano essere spese rapidamente ed efficacemente, generando sviluppo, occupazione e nuove prospettive per le comunità interessate. La Lega continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la crescita dell'Irpinia e delle aree interne della Campania".