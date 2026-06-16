Guardia di Finanza Avellino: ecco il nuovo comandante del nucleo operativo E' il tenente Antonietta D’Appollonio 27 anni originaria della provincia di Isernia

Nei giorni scorsi, è giunta trasferita al dipendente Gruppo di Avellino il Tenente Antonietta D’Appollonio, che assumerà a breve l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del reparto, in avvicendamento del Tenente Elisa Marzo trasferita, dopo tre anni di permanenza ad Avellino, ad Acireale (CT), quale Comandante della locale Compagnia.

Il Tenente Antonietta D’Appollonio, originaria della provincia di Isernia, 27 anni, si è arruolata nel Corpo nel 2018 e proviene dall’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dove ha frequentato il 121° Corso di formazione per Ufficiali del ruolo normale – comparto ordinario - “Zanzur IV”, conseguendo, al termine del percorso formativo quinquennale di studi, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Consapevole del prestigioso quanto oneroso incarico affidatogli, il Tenente Antonietta D’Appollonio ha voluto assicurare fin da subito il suo massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini che vivono nel territorio della provincia irpina.

Il Colonnello Leonardo Erre ha espresso il suo caloroso benvenuto alla giovane Ufficiale, augurandole un proficuo e buon lavoro nel nuovo incarico. Contestualmente, il Comandante Provinciale ha rivolto un sentito ringraziamento al Tenente Marzo per l'importante attività svolta e l'impegno profuso durante il suo mandato nel territorio irpino, formulandogli i migliori auspici per il prosieguo della sua carriera.