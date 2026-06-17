Scuole più sicure: oltre 2,3 milioni di euro all'Irpinia: ecco dove Il commissario provinciale della Lega Avellino, Luigi Barone: "Premiato il lavoro dei comuni"

"L'ammissione a finanziamento di numerosi interventi per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici della provincia di Avellino rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio e conferma l'attenzione del Governo verso la sicurezza delle scuole e delle comunità locali".

Lo dichiara il commissario provinciale della Lega Avellino, Luigi Barone, commentando la pubblicazione delle graduatorie relative allo scorrimento dei fondi destinati agli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio degli edifici scolastici.

In provincia di Avellino risultano finanziati:

• Calitri: € 50.000

• Savignano Irpino: € 50.000

• Ariano Irpino: € 330.000

• Avella: € 70.000

• Grottolella: € 70.000E

• Montefredane: € 70.000

• Mugnano del Cardinale: € 130.000

• Sperone: € 250.133

• Pietradefusi: € 130.000

• Prata di Principato Ultra: € 140.000

• Contrada: € 200.000

• Atripalda: € 70.000

• Montoro: € 200.000

• Montella: € 50.000

• Mirabella Eclano: € 70.000

• Provincia di Avellino: € 130.000

Il totale delle risorse assegnate alla provincia di Avellino ammonta a 2.390.133 euro.

"Si tratta di un risultato importante – prosegue Barone – che premia la capacità progettuale delle amministrazioni comunali e il lavoro svolto dagli uffici tecnici. La sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico deve essere una priorità assoluta e questi finanziamenti consentiranno di intervenire concretamente sugli edifici scolastici del territorio".

Per il dirigente della Lega irpina si tratta anche di un segnale politico significativo: "Il Governo continua a dimostrare con i fatti la propria vicinanza ai territori e alle aree interne. Investire nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità, contrastare lo spopolamento e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini".

"Ai sindaci, agli amministratori e ai tecnici comunali che hanno lavorato alla predisposizione dei progetti va il mio plauso. L'Irpinia dimostra ancora una volta di saper intercettare le opportunità offerte dai bandi nazionali. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a portare investimenti, servizi e sviluppo nelle nostre comunità".

