Maturità da ricordare ad Avellino, madre e figlia si diplomano insieme La storia di Francesca e Alessia: abbiamo studiato insieme, è stato emozionante

Sarà una maturità speciale, da ricordare, ad Avellino, quella di quest'anno. Tra i banchi irpini, tra le migliaia di maturandi 2026 ci sono Francesca e Alessia, mamma e figlia, alle prese con le varie prove d'esame. "Sono particolarmente emozionata - racconta mamma Francesca, alla vigilia della prima prova, quella di Italiano, di questa mattina- -. Corono il mio sogno, quello di conseguire anche il secondo diploma. Ma a rendere speciale la mia maturità è soprattutto il fatto di averla condivisa con mia figlia".

Francesca unica donna che sostiene l'esame di stato al geometra D'Agostino

Ma non solo. Mamma Francesca sarà anche l'unica donna a diplomarsi in questa maturità 2025-2026 al Geometra D'Agostino di Avellino. Un primato, una curiosità che rende ulteriormente speciale questo esame per lei. "Lavoro già nel settore dell'edilizia - spiega -.Ho frequentato il corso pomeridiano per realizzare il mio sogno. Volevo comunque ottenere questo secondo diploma e finalmente ci siamo.Non importa l'età ma raggiungere il risultato- spiega ".

Mamma e figlia hanno studiato insieme

"Abbiamo studiato insieme io e Alessia - spiega Francesca -.Abbiamo ripassato insieme, durante questi due anni, insieme la domenica sera. Una emozione unica. La preparazione, l'attesa, le emozioni condivise. E' stato un viaggio bellissimo e condiviso. E oggi, questa mattina, faccio un grosso in bocca al lupo a noi due, a tutti i maturandi e maturande perchè l'esame di stato rappresenti un risultato e una partenza, per tutti, per i nostri sogni, percorsi, per i nostri nuovi obiettivi e per un futuro radioso e ricco di impegni e risultati".