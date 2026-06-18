Don Peppe Diana, un prete affamato di vita: presentazione del libro ad Avellino L’iniziativa è promossa dall'associazione nazionale commissariato militare

Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18.00, al circolo della stampa al orso Vittorio Emanuele ad Avellino, si terrà la presentazione del volume “Don Peppino Diana. Un prete affamato di vita” (Il Pozzo di Giacobbe, 2024), scritto dallo storico Sergio Tanzarella.

L’iniziativa è promossa dall’associazione nazionale commissariato Militare con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

Il testo di Tanzarella ripercorre la vita e la testimonianza di Don Peppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe assassinato dalla camorra il 19 marzo 1994. Un prete che aveva scelto di non tacere, di difendere la sua comunità e di denunciare apertamente la violenza criminale. Il libro ricostruisce il suo impegno pastorale, il suo coraggio e la sua eredità morale, ancora oggi punto di riferimento per chi combatte le mafie.

L’autore sarà presente all’incontro per dialogare con il pubblico e approfondire i temi della sua ricerca. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di: Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino, del Gen. Diego Paulet, presidente nazionale A.NA.CO.MI, dell’Avv. Fabio Benigni, presidente COA Avellino, dell’Avv. Nello Pizza, sindaco di Avellino e del Dott. Fausto Picone Presidente della Provincia.

A introdurre i lavori sarà l’avvocato Antonio Della Porta, presidente A.NA.CO.MI Avellino, al quale è stato altresì conferito l’incarico di Delegato alla Formazione, con il compito di programmare, coordinare e sovrintendere alle attività formative promosse dall’Associazione,anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ordini professionali e istituzioni accademiche, mentre la moderazione è affidata al giornalista Gianluca Amatucci. Il dibattito vedrà gli interventi del professore Leone Melillo, della dott.ssa Laura Nargi e della prof.ssa Marisa Diana. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Alessandro Marrese, legale della

famiglia Diana