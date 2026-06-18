"Patrimonio verde e pratiche culturali", il confronto al Comune di Mercogliano Ieri l'appuntamento nella sala consiliare del Comune

L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra la comunità e il territorio, mettendo in dialogo memoria e identità locale attraverso diversi linguaggi espressivi come narrazioni, immagini, teatro e musica. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Mercogliano, con il coordinamento di Mediateur – Cultura, Turismo e Territori e realizzato in collaborazione con l’Associazione Pacello da Mercogliano APS, la Pro Loco Mercogliano, Legambiente Avellino – Alveare Museo Irpino delle Radici Aumentate, il Teatro 99 Posti e l’ASD Roberto Bembo #11.

Un insieme di strumenti pensati per conservare e trasmettere la memoria collettiva, valorizzando al tempo stesso il rapporto tra l’ambiente e le persone che hanno vissuto e continuano a vivere a Mercogliano, contribuendo alla sua storia e alla sua identità.

E ieri l'incontro presso la sala consiliare del Comune di Mercogliano, dove testimonianze e racconti hanno fatto riemergere i valori antichi e storici della comunità. Un pomeriggio per riflettere e immaginare il futuro partendo da ciò che di più prezioso c'è: la terra e il suo legame con le comunità.

Il sindaco Vittorio D’Alessio ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di percorsi capaci di consolidare il senso di appartenenza e di promuovere il patrimonio culturale del territorio.

Gli eventi conclusivi del progetto rappresentano infine un momento di restituzione pubblica dei risultati di un percorso partecipato che ha intrecciato cultura, ambiente e memoria, con l’intento di rafforzare il dialogo tra passato, presente e futuro della comunità locale.