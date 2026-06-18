Fp Cgil Avellino saluta la commissaria: "Confronto e rispetto reciproco sempre" La nota della segretaria generale Licia Morsa

La funzione pubblica Cgil di Avellino, attraverso la egretaria generale Licia Morsa esprime il proprio apprezzamento e rivolge un sentito ringraziamento alla commissaria prefettizia del comune di Avellino Giuliana Perrotta, che conclude il proprio incarico dopo circa nove mesi di gestione dell'ente, in coincidenza con l'insediamento della nuova amministrazione comunale.

"Nel corso del suo mandato, la Commissaria ha garantito un confronto improntato al rispetto reciproco, all'ascolto e all'attenzione verso le problematiche riguardanti i lavoratori e il buon funzionamento della macchina amministrativa. Abbiamo avuto modo di apprezzarne la competenza, l'equilibrio istituzionale e la volontà di affrontare le diverse criticità con spirito costruttivo, nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti sociali.

Per tali ragioni riteniamo doveroso rivolgere un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla stabilità amministrativa dell'Ente, nella consapevolezza che il dialogo e la collaborazione istituzionale rappresentano valori fondamentali per la tutela dei lavoratori e per il perseguimento dell'interesse pubblico.

La Fp Cgil di Avellino intende inoltre evidenziare il coraggio e il senso di responsabilità istituzionale dimostrati dalla Commissaria nell'interrompere un percorso avviato dalla precedente amministrazione che avrebbe potuto determinare significative criticità organizzative e diffuse preoccupazioni tra il personale comunale. Una scelta che ha rappresentato un importante segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori e della necessità di garantire procedure condivise, trasparenti e rispettose del confronto con le organizzazioni sindacali e con il personale interessato.

Perrotta ha saputo ascoltare le diverse posizioni emerse, comprese quelle critiche, favorendo un approccio fondato sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni equilibrate nell'interesse dell'amministrazione e dei dipendenti. Un metodo che ha contribuito a ristabilire un clima di maggiore serenità e fiducia all'interno dell'Ente, valorizzando il principio della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori nei processi che incidono sulla loro attività professionale.

Molto resta ancora da fare, a partire dalla necessaria riorganizzazione del personale e dal rafforzamento della struttura amministrativa. Per questo auspichiamo che, con la nuova Amministrazione comunale, possano essere immediatamente ripristinate e valorizzate le corrette relazioni sindacali, quale strumento indispensabile per affrontare le sfide future e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.

Al vice prefetto Perrotta rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso professionale e istituzionale, ringraziandola per la disponibilità, la sensibilità e l'attenzione dimostrate".