Oncologia toracica, nuove cure e ricerche: Cesare Gridelli protagonista al Ciot Il primario del Moscati di Avellino tra i maggiori esperti al mondo della cura del tumore al polmone

I maggiori esperti mondiali di oncologia toracica si confrontano sulle nuove frontiere della ricerca e della cura, e l’Azienda Moscati è tra i protagonisti del dibattito internazionale grazie alla presenza, in qualità di principale relatore, del primario Cesare Gridelli.

Gridelli riferimento mondiale

A Palermo è in corso la 14ª edizione della International Conference on Thoracic Oncology, uno dei più autorevoli appuntamenti scientifici dedicati ai tumori del torace, organizzato e presieduto da Cesare Gridelli direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia Medica e presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica (Aiot).

La due giorni di studi

Per due giorni specialisti provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia si confrontano sui più recenti progressi nella lotta al tumore del polmone, dalle terapie a bersaglio molecolare all’immunoterapia, fino alle nuove strategie terapeutiche che stanno ridefinendo il percorso di cura dei pazienti.

Gridelli tra i massimi esperti mondiali del tumore al polmone

Un ambito nel quale l’oncologo Gridelli rappresenta da anni un punto di riferimento della comunità scientifica internazionale, riconosciuto tra i massimi esperti mondiali del tumore del polmone. Un appuntamento di altissimo profilo che conferma il ruolo di primo piano dell’Azienda Moscati nei contesti scientifici internazionali e il contributo che i suoi professionisti continuano a offrire allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione anche in campo oncologico.

Gridelli, presidente dell'Associazione a italiana di Oncologia Toracica ieri ha presieduto al momento annuale importante di confronto sulle novità e i nuovi farmaci sui tumori polmonari . Presenti i maggiori relatori europei, americani e cinesi . Un evento scientifico di grande rilievo per fare il punto sulle principali ricerche e cure.