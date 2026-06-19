Vincenzo Somma nel 13° anniversario della scomparsa: il ricordo di Melchionna "Un grande leader al servizio dei lavoratori e dei più deboli"

"In occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa di Vincenzo Somma, voglio rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della storia sindacale irpina, protagonista di importanti battaglie a tutela dei lavoratori e punto di riferimento per intere generazioni.

Ricordarlo significa rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti, alla giustizia sociale e alla promozione della dignità del lavoro. Il suo esempio "dovrebbe" continuare a vivere nell'azione quotidiana del sindacato e nel ricordo di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui":.

Così in una nota l’ex segretario generale della Cisl Irpinia Sannio, Mario Melchionna.

Nel corso della sua lunga esperienza sindacale, Somma ha ricoperto incarichi di grande responsabilità all'interno della Cisl, distinguendosi per competenza, passione e spirito di servizio.

La sua attività è stata sempre caratterizzata da una profonda attenzione verso i lavoratori, le famiglie e le fasce più fragili della società, interpretando il ruolo del sindacato come strumento di inclusione, solidarietà e crescita civile.

Vincenzo è stato un leader autorevole, ma soprattutto una persona capace di ascoltare, comprendere e accompagnare chi viveva situazioni di difficoltà. Ha rappresentato un modello di sindacalista vicino alle persone, animato da valori profondi e da una straordinaria umanità.

La sua eredità morale e sindacale resta ancora oggi un patrimonio prezioso per l'intero territorio».

Nel ricordarne la figura, ancora di più oggi, è necessario un forte impegno per perseguire i principi che hanno guidato l'azione di Vincenzo Somma: tutela del lavoro, equità sociale, partecipazione e attenzione verso gli ultimi.

A tredici anni dalla sua scomparsa, il suo insegnamento "dovrebbe continuare" a rappresentare una fonte di ispirazione per chi opera quotidianamente al servizio dei lavoratori e delle comunità locali".