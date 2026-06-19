Pride, al Partenio di Avellino arriva "Ballata Femmenella" Martedì 23 giugno alle 19.30 ad Avellino: un viaggio nella comunità transgender più antica d'Europa

Giugno è il mese del Pride e anche il Laceno d’Oro International Film Festival – da sempre attento ai temi dei diritti civili e sociali – farà la sua parte: martedì 23 giugno alle 19.30, presso il Cinema Partenio di Avellino, è in programma Ballata Femmenella, documentario di Elettra Raffaela Melucci e Giovanni Battista Origo, prodotto da Amaro Produzioni e distribuito da Sayonara Film.

Un racconto inedito sulla più grande comunità transgender d’Europa

Il film racconta la più grande e antica comunità transgender d'Europa, quella napoletana, attraverso le voci e le storie di sette femmenelle: un ritratto corale e frontale che attraversa tradizione, esclusione, lotta per i diritti e amore incondizionato per Napoli, andando oltre il semplice folklore che troppo spesso semplifica queste figure.

Ballata Femmenella

Ballata Femmenella ha conquistato il Premio Torino Pride, il Premio Gio Stajano e l'Audience Award al Lovers Film Festival, oltre al Best Documentary Feature al Perth Queer Film Festival 2026. Ma, con questa serata, torna un po’ a casa. Non soltanto perché trova spazio in una sala campana, ma perché Melucci, co-regista e autrice del film, è originaria dell'Irpinia – specificamente di Mirabella Eclano – e accogliere il suo lavoro nel capoluogo è, per un festival che punta alla valorizzazione dei talenti nostrani, un piacere e un dovere. Tra l’altro la stessa Mirabella, presso il Cinema Carmen, ospiterà una seconda proiezione irpina giovedì 25 giugno.

Un evento sostenuto dal territorio e dedicato ai diritti civili

La serata di martedì è organizzata in collaborazione con associazioni del territorio fortemente attive quando si parla di diritti: Avionica, Per Grazia Ricevuta, Apple pie Arcigay Avellino. Per chi ne farà richiesta tramite messaggio ai profili social del Laceno d’Oro – Instagram e Facebook – sono previsti biglietti ridotti per l’ingresso alla proiezione.

Buon Pride a tutt?!