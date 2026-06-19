Moscati, addio ad Anna Evangelista storica caposala del Pronto Soccorso Lutto ad Avellino per la morte della caposala storica del PS: aveva 71 anni

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte di Anna Evangelista, storica caposala in pensione dell'ospedale San Giuseppe Moscati.

Domani i funerali

Anna Evangelista si è spenta a 71 anni e sono tanti i messaggi di cordoglio a ricordarla sui social. Il dottore Pasquale Porcile commosso scrive su facebook: "Bruttissima notizia. Anna amica mia, quanti anni abbiamo passato insieme in Pronto Soccorso. Chi ti potrà mai dimenticare. Adesso troverai la tua amata dottoressa in cielo, mia moglie, che non hai voluto cambiare neanche quando da Mercogliano ti trasferisti a Tufo. Salutamela e dagli un abbraccio e un bacio da parte mia. Anna il buon Dio ti accolga fra le sue braccia. Ti abbraccio. Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia ed un abbraccio.". Questo il post del dottore Porcile di ricordo e vicinanza per il tragico decesso, che ha colpito al cuore la comunità del Moscati.

L'ultimo saluto

I funerali di Anna Evangelista si terranno domani, sabato 20 giugno, alle ore 10 nella chiesa di Maria Santissima Di Montevergine a rione Mazzini ad Avellino.