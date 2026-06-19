A16 Napoli-Canosa: nuove chiusure notturne, annotate date e orari

Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o di Baiano;
Dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino ovest o di Tufino;
Dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno, in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Baiano, sulla stessa A16;
Dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Tufino, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia: in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto: Baiano, sulla stessa A16; in uscita per chi proviene da Napoli: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
Dalle 21:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa l'uscita di Pomigliano, per chi proviene da Napoli e da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia: per chi proviene da Napoli: Acerra Afragola, sulla A1 Milano-Napoli;
per chi proviene da Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
Dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa Pomigliano, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia: in entrata verso Napoli, percorrere la SS162 Dir verso Napoli, in entrata verso Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno, in uscita per chi proviene da Napoli: Casoria, sulla A1 Milano-Napoli, in uscita per chi proviene da Canosa: Tufino, sulla A16;
Dalle 22:00 di lunedì 29 alle 2:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A16 Napoli-Canosa e proviene da Canosa/A14, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, immettersi sulla A1 verso Roma, uscire ad Acerra Afragola e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione Napoli;
Dalle 2:00 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A16 Napoli-Canosa e proviene da Canosa/A14, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, percorrere la A30 Caserta-Salerno verso Caserta e immettersi in A1, in direzione Roma.
Dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 2:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni verso Napoli e immettersi quindi in A16 verso Canosa/A14.
Dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola/Pomigliano ed entrare in A16 allo svincolo di Pomigliano.