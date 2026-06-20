Avellino, i 100 anni di Santina: esempio di amore, saggezza e umanità Festa grande ad Avellino per i 100 anni di Santina Zirollo

Cento candeline per la dolcissima signora Santina Zirollo.

Le cento candeline

Un traguardo davvero straordinario quello raggiunto dalla signora Santina Zirollo, che celebra con gioia e commozione il meraviglioso traguardo dei cento anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari, degli amici e di tutte le persone che le vogliono bene.

Un esempio di grande umanità

Donna di grande umanità, esempio di bontà, saggezza e amore per la famiglia, la signora Santina ha attraversato un intero secolo di storia custodendo sempre il suo sorriso gentile, la sua straordinaria dolcezza e quei valori autentici che l’hanno resa un punto di riferimento prezioso per figlia, nipoti e per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Un vita di sacrifici

I suoi cento anni rappresentano una vita ricca di esperienze, sacrifici, affetti e insegnamenti, testimoniando una forza d’animo e una serenità che continuano a essere motivo di ammirazione per tutti.

L'augurio

Alla cara signora Santina giungano i più affettuosi auguri per questo giorno speciale, con l’augurio di trascorrere ancora tanti momenti di serenità e amore accanto ai suoi cari. Felice 100° compleanno da tutti i familiari.