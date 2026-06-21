Santo Domingo, due sposi avellinesi in viaggio di nozze nel resort in fiamme Repubblica Domenicana: stanno bene e vengono seguiti ora dopo ora dal loro tour operator i due sposi

Ci sono anche due avellinesi tra i 1700 sfollati a Santo Domingo per l'incendio che ha distrutto un resort di lusso nella Repubblica Domenicana. Si tratta di due sposi avellinesi, che hanno raggiunto il resort per trascorrere il loro viaggio di nozze.

Il viaggio di sogno, l'inferno di fuoco

Un viaggio da sogno, diventanto un incubo tra fumo, fiamme e paura. I due stanno bene e vengono assistiti e seguiti ora dopo ora dalla loro agenzia di viaggio. "Ci siamo subito attivati per rintracciarli e assisterli. Ci sono stati attimi di comprensibile apprensione, per le notizie drammatiche che arrivavano e quelle immagini che mostravano la devastazione in corso . Ma per fortuna i due sposi stanno bene e sono al sicuro. Li sentiamo di continuo - spiega Vittorio Ascolese dell'Agenzia Sole Giallo MAre Blu di Avellino".

I soccorsi

Intanto dalla Repubblica Domenicana sono in corso le operazioni di soccorso ai feriti e messa in sicurezza, mentre i turisti stanno gradualmente facendo ritorno a casa.

La vittima

E' casertana Francesca Valentino, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bayahibe. La donna che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, mamma di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio nella Repubblica Domenicana per poi tornare a Caserta doveva aveva aperto un B&B.

Il dolore nel casertano

La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. E' stata trasportata in ospedale con un'auto privata. "Esprimo il mio cordoglio per la tragica morte della nostra connazionale Francesca Valentino nell'incendio del resort a Bayahibe. Una vacanza si è trasformata in un dramma inaccettabile", ha sottolineato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in una nota. "Seguo la situazione in contatto con il tour operator, con la Farnesina e con l'Ambasciata italiana a Santo Domingo che ringrazio per aver garantito immediata assistenza al marito della vittima e ai restanti 285 italiani presenti nella struttura - ha spiegato - La sicurezza dei nostri turisti all'estero deve essere priorità assoluta. È previsto per oggi un primo volo di rientro per 130 connazionali con destinazione Verona".