Avellino il lutto: è morto Felice Rigione, addio al poliziotto dal cuore d'oro

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte di Felice Rigione, storico appartenente alla Polizia di Stato, venuto a mancare dopo una lunga battaglia affrontata con forza, dignità e coraggio.
Il dolore e la commozione di Rione Parco
La comunità di Rione Parco, quartiere nel quale Felice era conosciuto e stimato da tutti per la sua disponibilità, il suo carattere gentile e il forte senso dei valori umani, piangono l'uomo, l'amico il referente delle istituzioni.
Una vita al servizio della comunità e della Polizia di Stato
Nel corso della sua vita, Felice ha servito con onore la Polizia di Stato, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e dedizione al dovere. Dietro la divisa c’era però soprattutto un uomo autentico, forte e generoso.
Il ricordo degli amici
«Ci lascia un amico vero, una persona perbene che ha rappresentato con orgoglio il nostro quartiere e la nostra città», è il sentimento condiviso da tanti amici di Rione Parco che in queste ore ricordano i momenti trascorsi insieme e il suo immancabile sorriso.
Un esempio che resterà vivo nei cuori di tutti
Correttezza, umanità e attaccamento alle istituzioni restano la grande lezione di Felice Riggione.
Gli amici di Rione Parco salutano con affetto Felice Rigione e si uniscono al dolore della famiglia, certi che il suo ricordo resterà vivo per sempre nei cuori di tutti.