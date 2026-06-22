Addio a Felice Rigione, Rione Parco in lacrime: oggi l'ultimo saluto Lacrime e dolore in città per la morte dello storico appartenente alla Polizia di Stato

Si terranno questa mattina, alle ore 9,30, i funerali di Felice Rigione, poliziotto avellinese che si è spento dopo aver lottato con coraggio contro una malattia. Le esequie si terranno nella chiesa della Madonna de Le Salette a Rione Parco, quel rione in cui Felice, Feliciano all'anagrafe, è cresciuto coltivando rapporti di fraterna e sincera amicizia.

Rione Parco piange

Felice lascia la moglie Francesca, la suocera Anna, i cognati e cognate, i nipoti amici e parenti tutti . Sui social da ore sono centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Felice Rigione, storico appartenente alla Polizia di Stato, venuto a mancare dopo una lunga battaglia affrontata con forza, dignità e coraggio. A piangerne la perdita sono in modo particolare gli amici di Rione Parco, quartiere nel quale Felice era conosciuto e stimato da tutti per la sua disponibilità, il suo carattere gentile e il forte senso dei valori umani.



Il cordoglio della pagina social Polstrada Fan

Profondo cordoglio ad Avellino per la scomparsa di Felice Rigione, Assistente Capo coordinatore appartenente alla Polizia di Stato, Felice era un veterano della Squadra Volante, serio e operativo nel suo lavoro, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia affrontata con forza, dignità e coraggio.

Onore a te



L'addio all'amico vero

Nel corso della sua vita, Felice ha servito con onore la Polizia di Stato, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e dedizione al dovere. Dietro la divisa c’era però soprattutto un uomo autentico, capace di costruire rapporti sinceri e di lasciare un ricordo indelebile in chiunque lo incontrasse. «Ci lascia un amico vero, una persona perbene che ha rappresentato con orgoglio il nostro quartiere e la nostra città», è il sentimento condiviso da tanti amici di Rione Parco che in queste ore ricordano i momenti trascorsi insieme e il suo immancabile sorriso. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il suo esempio di correttezza, umanità e attaccamento alle istituzioni continuerà a vivere nel ricordo di chi gli ha voluto bene. Gli amici di Rione Parco salutano con affetto Felice Rigione e si uniscono al dolore della famiglia, certi che il suo ricordo resterà vivo per sempre nei cuori di tutti.