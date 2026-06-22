Grotte, montagna e natura: una targa per ricordare Francesca Bellucci Ieri la consegna al presidente del Ci della targa a Volturara Irpinia

Una targa per ricordare Francesca Bellucci, il cuore della montagna. Ieri la cerimonia in occasione Volturara Outdoor. Il sindaco e l'amministrazione comunale si sono fermati per ricordare Francesca Bellucci, scomparsa un mese fa.

La passione di Francesca Bellucci: montagna e grotte come vita

Insegnante al liceo Mancini di Avellino, speleologa, presidente del Gruppo Regionale CAI Campania: Bellucci aveva fatto della montagna e delle grotte una ragione di vita. Prima aveva guidato la sezione CAI di Avellino, poi aveva assunto un ruolo più ampio a livello regionale. Il suo nome resta legato in modo particolare alla speleologia campana e alle ricerche svolte sui Monti Alburni, con un contributo determinante alla conoscenza scientifica di quel territorio.

Il legame speciale con Volturara e la targa della memoria

Volturara e le sue montagne le stavano a cuore. Per questo la scelta di onorarla proprio qui, in questo contesto, non è stata casuale. Il sindaco ha consegnato la targa nelle mani del presidente del CAI attuale, un gesto che chiude simbolicamente un cerchio: dalla comunità alla montagna, dalla montagna alla comunità.

Il ricordo del Soccorso Alpino e Speleologico

Il Soccorso Alpino e Speleologico l'ha ricordata con queste parole: "Una donna gioiosa e generosa, anche con il nostro territorio. Abbiamo sognato insieme e tracciato a Montoro il sentiero CAI 405, le Acque dell'Angelo". Quel sentiero c'è ancora. E per chi lo conosce, adesso ha un nome diverso.

L'abbraccio della scuola: il messaggio del liceo Mancini

La dirigente scolastica del liceo Mancini, Paola Gianfelice, aveva scritto: "Il grande cuore del liceo Mancini oggi abbraccia la famiglia della professoressa Francesca Bellucci, una risorsa per la nostra scuola, professionista ricca di energia e umanità, dallo splendido sorriso".

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