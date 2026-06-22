Autostazione, Pizza incontra Acconcia: barriere e stop alle auto in via Fariello Prima uscita pubblica per il sindaco Nello Pizza che sulla movida annuncia: ci sarà più sicurezza

Parte dall'autostazione di via Fariello l'azione ammnistrativa di Nello Pizza sindaco di Avellino. Dopo l'investimento di Sabrina, la 14enne investita in via Fariello, scatta il piano sicurezza per l'area di via Fariello. Stamane il sopralluogo del sindaco Pizza, ,'assessore Iacovacci, il comandante Arvonio, con i vertici dell'Air.

Acconcia: grazie al sindaco Pizza

L’amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha espresso la propria soddisfazione per la visita: «Voglio ringraziare il sindaco perché questa è la sua prima uscita pubblica ed è venuto qui, all'autostazione, a rendersi conto di persona di una situazione che da diversi mesi ci vede in attesa di una possibile soluzione».

Il vertice

Acconcia ha illustrato cosa cambierà nell’area antistante l’autostazione: «C’è un progetto che prevede la sistemazione dell’area antistante l’autostazione con la realizzazione di un marciapiede centrale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di pensiline, aiuole, panchine e altri elementi destinati a migliorare l’accoglienza dell’utenza e il servizio urbano. È previsto anche uno scivolo di collegamento tra il livello parcheggio e il piano inferiore».

«Nei prossimi giorni verrà firmato un contratto con un noto marchio della grande distribuzione alimentare per completare la riqualificazione commerciale della struttura, che con l’apertura di Old Wild West e del supermercato ha già raggiunto il 90% di occupazione».

Sicurezza e mobilità: nessuna ambiguità

«L’accesso ordinario alle auto non sarà consentito. Saranno installate barriere che si apriranno automaticamente al passaggio degli autobus. Un presidio operativo attivo ventiquattro ore su ventiquattro, dotato di telecomando, garantirà l’accesso in caso di emergenza. Chi pensava di poter almeno accompagnare un passeggero con i bagagli ha già la risposta: no, senza eccezioni»

Pizza: risolveremo il caso autotazione

«C’era la necessità di risolvere soprattutto alcuni aspetti di carattere burocratico. Penso che riusciremo a farlo nel più breve tempo possibile perché, come diceva il direttore, c’è innanzitutto l’esigenza di garantire sicurezza ai cittadini. Materialmente non so indicare una data precisa. Noi faremo di tutto e penso che nel giro di pochi giorni riusciremo a sistemare la vicenda dal punto di vista burocratico. C’è anche il rammarico perché si stava cercando di risolvere il problema già da molto tempo prima che quell’episodio si verificasse».

Centro storico, attenzione alla movida

E sul caso Ztl e movida Pizza annuncia: «Abbiamo intenzione di intervenire con una regolamentazione che consenta ai ragazzi, ai giovani e a chiunque voglia partecipare di divertirsi, ma che allo stesso tempo tuteli il riposo e la serenità delle persone che vivono nelle aree interessate».