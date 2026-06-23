Della Porta: "Anacomi alla Festa della Guardia di Finanza" "Grazie al Colonnello Erre, pronti corsi da parte dell'associazione"

"L'Anacomi, l'Associazione Nazionale Commissariato Militare, parteciperà alla festa dei 252 anni della Guardia di Finanza, che si svolgerà presso il comando provinciale ad Avellino": ecco quanto presentato dall'avvocato Antonio Della Porta, presidente provinciale di Anacomi. "Colgo loccasione per ringraziare il comandante, il colonello Leonardo Erre, per l'invito che ha rivolto alla nostra associazione. Come dissi tempo fa, il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per la città di Avellino e per la provincia".

"Realizzazione di attività formative"

"Partiranno a breve diversi corsi, come quello di autodifesa personale, rivolto soprattutto alle donne, e quello per conseguire il patentino di droni. Successivamente ci sarà anche un centro di orientamento per i giovani che si vogliono avvicinare alle forze armate. Colgo l'occasione per lanciare un appello al sindaco Nello Pizza, al presidente della Provincia Fausto Picone e alle istituzioni accademiche affinché si possa instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione delle attività formative promosse da Anacomi. Ricordo che l'associazione è accreditata Regione Campania".