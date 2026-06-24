La partita con mamma e papà in carcere: grande successo ad Avellino Un progetto sposato a pieno dalla direttrice della casa circondariale irpina Maria Rosaria Casaburo

Successo ad Avellino nel carcere di Bellizzi per l'iniziativa nazionale: "La “Partita con mamma e papà", giunta alla decima edizione. Un progetto ideato e promosso da Bambinisenzasbarre Ets nell’ambito della campagna europea di sensibilizzazione "Non un mio crimine ma una mia condanna".

Un progetto sposato a pieno dalla direttrice della casa circondariale irpina Maria Rosaria Casaburo e dal sul validissimo team, che abbiamo avuto modo di conoscere anche in altre realtà detentove tra cui Ariano Irpino nel corso di iniziative analoghe sempre rivolte al reinserimento sociale.

La partita con mamma e papà, realizzata in collaborazione con il ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, trasforma per un giorno gli istituti penitenziari in luoghi di incontro, gioco e relazione tra genitori detenuti e figli.

Attraverso il progetto che include incontri sportivi, laboratori creativi e momenti di condivisione, bambini e genitori possono vivere un tempo autentico di vicinanza affettiva, fondamentale per mantenere e rafforzare il legame familiare nonostante la detenzione.

La “Partita con mamma e papà”, nata nel 2015, è diventata negli anni uno degli strumenti più significativi sviluppati da Bambinisenzasbarre per promuovere il diritto dei bambini alla continuità della relazione con i propri genitori, sancito dalla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e richiamato dalla “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti”.

L’edizione 2026 si inserisce inoltre nel più ampio progetto europeo “Game with Mum and Dad”, promosso dalla rete europea Cope – Children of Prisoners Europe e realizzato sul modello sviluppato in Italia da Bambinisenzasbarre. Dopo il successo delle precedenti edizioni europee, che hanno coinvolto numerosi Paesi e istituti penitenziari europei, anche quest’anno il progetto intende promuovere una cultura penitenziaria più attenta ai diritti dei bambini con genitori detenuti.

Sono oltre 2,4 milioni i bambini che vivono questa esperienza in Europa, circa 100 mila in Italia. Attraverso la “Partita con mamma e papà” e “Game with Mum and Dad”, il gioco diventa uno strumento concreto di relazione, ascolto e inclusione, capace di contrastare stigma e isolamento sociale.

Come ogni anno la Partita coinvolge numerosi istituti penitenziari italiani, grazie alla collaborazione delle direzioni carcerarie, del personale educativo, della Polizia Penitenziaria, dei partner della rete di Bambinisenzasbarre e delle associazioni che operano quotidianamente sul territorio, che insieme contribuiscono a rendere possibile un’esperienza di incontro, ascolto e vicinanza per centinaia di famiglie.

La campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e delle pari opportunità per tutti i bambini e ha lo scopo diportare in primo piano il tema dei pregiudizi, dello stigma e dell’emarginazione di cui spesso sono vittime i 100 mila bambini in Italia (2,4 milioni in Europa) che hanno il papà o la mamma in carcere.

Ecco le prossime tappe



E “PARTITE CON MAMMA E PAPÀ” IN CALENDARIO

24 giugno 2026

Orvieto - C.R. - Via Roma 1, Orvieto - h. 09:30

Teramo - C.C. - Contrada Ceppata 1, Teramo - h. 09:00

25 giugno 2026

Gela - C.C. - C.da Balate S.S. 117 bis Snc, Gela (CL) - h. 10:30

Paola - C.C. - Via Paolino Maria Quattrone 1, Paola (CS) - h. 09:00

27 giugno 2026

Busto Arsizio - C.C. - Via per Cassano Magnago 102, Busto Arsizio (VA) - h. 09:30

Biella - C.C. - Viale dei Tigli 14, Biella - h. 10:00

Locri - C.C. - Via Vittorio Veneto 71, Locri (RC) - h. 08:30

La Partita in programma alla C.C. di Monza è stata rinviata a sabato 4 luglio alle 09:00

30 giugno 2026

Agrigento - C.C. “Pasquale Di Lorenzo” - P.zza Di Lorenzo 1, Agrigento - h. 10:00

1 luglio 2026

Cassino - C.C. - Via Sferracavalli 3, Cassino (FR) - h. 10:00

San Gimignano - C.R. - Località Ciuciano Ranza 20, San Gimignano (SI) - h. 08:30