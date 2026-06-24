Pizza: "Ferragosto ad Avellino? Sarà un'estate all'altezza della tradizione" Il nuovo sindaco assicura: stiamo lavorando, credo ci divertiremo

«Sarà un Ferragosto bello per la città e all'altezza della storia e della tradizione di Avellino e credo che ci divertiremo». Lo annuncia il sindaco di Avellino Nello Pizza, oggi presente all'incontro in prefettura con gli altri 12 sindaci irpini neoeletti con il prefetto Rossana Riflesso.

Lavori in corso

Il primo cittadino ha confermato che l'assessore Luca Cipriano è già al lavoro da giorni per organizzare l'evento, il primo firmato dalla nuova amministrazione per la festa di agosto. Nessun dettaglio sul programma, per ora. Solo la garanzia che la serata non deluderà. Una tradizione antica e attesa quella del Ferragosto Avellinese. La prima data è quella dell'alzata del Pannetto con l'incognita sulle luminarie. Attesissime le luci d'estate con eventi ad agosto. L'assessore alla cultura e turismo Luca Cipriano è al lavoro per allestire un cartellone di appuntamenti per rendere il capoluogo riferimento dell'estate in Irpinia.